В Геленджике объявили опасность по БПЛА

Мэр Геленджика Алексей Богодистов в своем Telegram-канале объявил об опасности атаки беспилотников на территории города-курорта. Параллельно режим беспилотной опасности объявлен на всей территории Краснодарского края.

В Геленджике возможно звучание сирен из-за угрозы БПЛА. Алексей Богодистов порекомендовал жителям зайти в помещения без окон и не использовать автомобили в качестве укрытий. Глава города также напомнил, что в регионе действует запрет на съемку и публикацию работы ПВО и спецслужб.

«Оставайтесь в укрытии до официального сообщения об отмене угрозы, сохраняйте спокойствие», — пишет мэр Геленджика.

София Моисеенко