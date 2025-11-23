В Павловской Краснодарского края завершили капремонт водовода
Капитальный ремонт водопроводных сетей в станице Павловской завершен, об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
В Павловской произвели работы на сетях водоснабжения протяженностью восемь километров. В администрации региона подчеркнули, что капитальный ремонт на участке проводился в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Для обеспечения стабильного водоснабжения в Павловском районе необходимо отремонтировать еще 16,8 км водопроводных сетей. Эти работы продолжатся в 2026 году.