Мошенники обманули пенсионерку из Краснодарского края на 1,9 млн рублей

72-летняя жительница Щербиновского района лишилась почти 2 млн руб. из-за связи с мошенниками. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Кубани.

С пенсионеркой связались мошенники и представились брокерами, впоследствии пожилой женщине предложили заработать на инвестициях. Правоохранительные органы установили, что жительнице края звонили с 50 абонентских номеров, убеждая ее вкладывать все большие и большие денежные суммы на «брокерский счет», который в итоге оказался подставным.

Мошенники перестали выходить на связь с пенсионеркой после того, как сумма переводов достигла 1,9 млн руб. После этого женщина поняла, что стала жертвой дистанционных преступников.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Полиция разыскивает причастных к краже денежных средств пенсионерки из Щербиновского района.

София Моисеенко