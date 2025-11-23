Проект развития транспорта Махачкалы разработают до конца 2025 года
Подрядная компания, занимающаяся подготовкой проекта развития транспорта Махачкалы, сдаст работы до конца 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Подрядчик должен актуализировать ряд документов: программу комплексного развития транспортной инфраструктуры до 2035 года, план регулярных перевозок по муниципальным маршрутам до 2030 года с прогнозом до 2035 года, а также комплексную схему организации дорожного движения в Махачкале до 2040 года.
Как сказано в сообщении, недавно представители администрации обсуждали с подрядчиком проект оптимизации муниципальной маршрутной сети в Махачкале, предложения по развитию воздушного и железнодорожного транспорта для улучшения транспортной доступности города и перспективы развития Махачкалинского международного морского торгового порта.