Проект развития транспорта Махачкалы разработают до конца 2025 года

Подрядная компания, занимающаяся подготовкой проекта развития транспорта Махачкалы, сдаст работы до конца 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Подрядчик должен актуализировать ряд документов: программу комплексного развития транспортной инфраструктуры до 2035 года, план регулярных перевозок по муниципальным маршрутам до 2030 года с прогнозом до 2035 года, а также комплексную схему организации дорожного движения в Махачкале до 2040 года.

Как сказано в сообщении, недавно представители администрации обсуждали с подрядчиком проект оптимизации муниципальной маршрутной сети в Махачкале, предложения по развитию воздушного и железнодорожного транспорта для улучшения транспортной доступности города и перспективы развития Махачкалинского международного морского торгового порта.

Мария Иванова

