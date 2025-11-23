РСЧС: в Краснодарском крае объявили беспилотную опасность

Центр оповещения Краснодарского края уведомил о введении режима «беспилотная опасность» на территории региона днем 23 ноября.

На Кубани существует угроза падения беспилотных летательных аппаратов, сообщает РСЧС. Гражданам, находящимся в здании, рекомендуют отойти от окон и укрыться в комнатах без остекления. Тем, кто находится на улице, необходимо перейти в ближайшее здание, подземный паркинг или переход. В случае, если тревога по БПЛА застала в транспорте, требуется выйти и укрыться в ближайшем здании, защищенном помещении или в складках местности.

При падении БПЛА жителям Краснодарского края нужно обращаться в 112.

София Моисеенко