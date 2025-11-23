Мужчина погиб в ДТП на автодороге «Адлер – Красная Поляна»
В Сочи 52-летний мужчина скончался в результате аварии утром 23 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Кубани.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
По информации ГУ МВД России по Краснодарскому краю, ДТП произошло на автодороге «Адлер – Красная Поляна» в третьем тоннеле со стороны Адлера. Предварительно установлено, что 22-летний житель Ставропольского края, управляя автомобилем «Ауди», выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем «Тойота».
Водитель «Тойоты» скончался на месте ДТП от полученных травм. Пассажир японского авто и водитель «Ауди» госпитализированы в больницу.
Правоохранительные органы организовали проверку по факту произошедшей аварии.