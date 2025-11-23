На рынке труда в Краснодарском крае на одно рабочее место претендуют до восьми человек. Об этом сообщает «Бизнес ФМ Краснодар», ссылаясь на директора hh.ru на юге России и в ЦФО Марину Качанову.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В период с января по ноябрь текущего года индекс конкуренции на Кубани варьировался от 5,6 до 8,5 резюме на одну вакансию. По словам Качановой, такая статистика свидетельствует о сбалансированной и конкурентной среде на рынке труда.

За прошедшие месяцы 2025 года в Краснодарском крае опубликовали более 347,3 тыс. вакансий, соискатели разместили более 500 тыс. резюме. Пик конкуренции, по словам эксперта, пришелся на осень, а наибольшее количество вакансий появилось в феврале, апреле и июне.

Примерно половина всех имеющихся вакансий опубликована в Краснодаре (48%), 15% вакансий приходятся на Сочи и 6% – на Новороссийск.

София Моисеенко