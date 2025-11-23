Гладков: экстренные решения «не всегда умещаются в рамки законодательства»

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков заявил в ходе пресс-конференции, что в условиях оперативной обстановки решения властей не всегда умещаются в рамки законодательства.

Вячеслав Гладков считает, что у правоохранителей могут появиться вопросы не только к его подчиненным, но и к нему лично

Фото: пресс-служба правительства Белгородской области

Фото: пресс-служба правительства Белгородской области

Глава региона привел в пример установку бетонных укрытий, контроллеров на дверях подъездов многоквартирных домов, участие сотрудников детсадов в оповещении об угрозе удара беспилотников.

«Опять же, с точки зрения норм закона — генераторы только на операционную и на реанимацию. Могут нам предъявить со стороны закона, что мы занимаемся избыточностью? Но если мы будем бояться ответственности, зиму мы не переживем. Мы принимаем решения, не думая о собственной безопасности. Но если они принимаются в угоду корыстным и личным вещам — они будут жестоко и жестко пресекаться»,— заключил господин Гладков.

Этим летом на фоне расследования хищений при строительстве фортификаций на границе Белгородской области с Украиной были задержаны два чиновника — вице-губернатор Рустэм Зайнуллин и бывший «строительный» замгубернатора Владимир Базаров. Оба арестованы. Господину Зайнуллину изначально вменялось участие в хищении из бюджета 32 млн руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Также были задержаны его возможный сообщник Вячеслав Автономов и трое близких чиновнику предпринимателей — Сергей Петряков, Иван Новиков и Константин Зимин. В октябре Останкинский райсуд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ о взыскании с организаторов возведения белгородской линии обороны 924 млн руб. Ответчиками в деле, в частности, выступили господа Зайнуллин, Петряков, Новиков и Зимин. По мнению надзора, бизнесмены получили указанную сумму благодаря «злоупотреблению властью» в частности со стороны Рустэма Зайнуллина.

Владимиру Базарову вменяется особо крупная растрата (ч. 4 ст. 160 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). По версии следствия, будучи вице-губернатором и начальником департамента строительства Белгородской области (до начала 2025 года), он якобы давал указания о согласовании с Минобороны и закупке противотанковых надолбов в форме тетраэдров (оборонительных сооружений, так называемых «зубов дракона»), размеры которых оказались меньше, чем предусмотрено техническим заданием. Силовики полагают, что сообщниками господина Базарова были экс-начальник управления капстроительства Белгородской области Алексей Сошников, его заместители Андрей Решетько и Лариса Стрелецкая, а также бывший заместитель министра строительства региона Владимир Губарев.

Уголовные дела господин Гладков комментировать не стал, поскольку они являются прерогативой правоохранительных органов.

Алина Морозова, Сергей Калашников