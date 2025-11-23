Аэропорт Внуково возобновил работу

В московском аэропорту Внуково сняты ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Внуково приостановил работу в 11:39 мск, а возобновил в 12:26 мск — ограничения вводились менее чем на час. В Росавиации уточнили, что меры были нужны для обеспечения безопасности полетов.

За день на подлете к Москве силы ПВО уничтожили четыре беспилотника. Утром приостанавливал работу подмосковный аэропорт Жуковский. Из-за падения БПЛА в подмосковной Шатуре загорелась ГРЭС.