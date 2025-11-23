В Шатуре восстановят теплоснабжение после пожара на ГРЭС

Власти принимают все меры для оперативного восстановления теплоснабжения в подмосковной Шатуре после возгорания на ГРЭС, которое возникло из-за падения БПЛА. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram-канале.

Водоснабжение, электроснабжение и канализация работают в Шатуре штатно. Чтобы определить дальнейшие шаги по восстановлению инфраструктуры после пожара, в 13:00 мск пройдет штаб с участием всех служб, написал господин Воробьев.

Пожар на ГРЭС произошел сегодня утром. Как сообщили в ГУ МЧС РФ по Московской области, на момент прибытия пожарных горели три трансформатора по 65 кв. м.

Андрей Воробьев писал, что распространение огня удалось остановить, а электроснабжение в Шатуре не было нарушено. В округ направили передвижные котельные для поддержания теплоснабжения. Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о трех БПЛА, сбитых на подлете к Москве.