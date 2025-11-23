В горах Ялты спасли туристку с поврежденной ногой

Женщина повредила ногу в горах Ялты и не смогла самостоятельно передвигаться. Туристку спасли сотрудники МЧС Республики Крым, о чем сообщили в пресс-службе ведомства.

Женщина с травмой ноги оказалась в районе Еврейской тропы в горно-лесной местности Ялты. Спасатели установили местонахождение пострадавшей, после чего доставили ее в безопасное место и передали фельдшерам скорой помощи.

В спасательной операции были задействованы три человека из состава МЧС России по Республике Крым и одна единица техники. В главке ведомства напомнили о необходимости регистрировать даже однодневные походы на официальном сайте МЧС.

София Моисеенко