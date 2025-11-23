В Сириусе появятся два новых научно-технологических района

Объединение G+S+M под руководством московской компании АО «Горпроект» разработает мастер-планы двух научно-технологических районов Сириуса. Об этом сообщили в пресс-службе администрации федеральной территории.

В феврале в Сириусе стартовал Открытый международный конкурс на разработку мастер-плана научно-технологических районов федеральной территории. Победителем конкурса стал консорциум G, S+M от АО «Горпроект». Концепцию компании высоко оценили члены жюри за счет оригинальных архитектурных решений и продуманной интеграции природных ресурсов с современными строительными технологиями.

Компания представила проекты двух участков в Сириусе, общая площадь которых составляет около 43 га. На этой территории планируют построить объекты специализированной и жилой недвижимости, вторую очередь научно-технологического университета «Сириус», университетский медицинский кластер и первый в стране водно-климатический национальный парк.

София Моисеенко