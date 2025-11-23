Оперштаб: в Новороссийске тушат лесной пожар на площади 0,8 га

В лесном массиве Новороссийска ликвидируют возгорание. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края, ссылаясь на информацию Минприроды и ГУ МЧС региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Информация о пожаре поступила дежурному пожарно-спасательной службы в 4:33, в это время в Новороссийске действовала тревога по атаке БПЛА. Прибыв на место пожара в район Сухумского шоссе, пожарные установили возгорание лесного массива на площади 0,8 га.

В настоящее время в тушении пожара участвуют 49 человек, среди которых волонтеры, специалисты ГБУ КК «Краевой лесопожарный центр» и ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. В ликвидации возгорания задействованы 15 единиц техники.

София Моисеенко