Силы ПВО сбили за ночь 75 БПЛА над регионами России

В ночь на 23 ноября силы ПВО уничтожили 75 беспилотников над территорией России, заявило Минобороны.

Как уточнило ведомство, 36 БПЛА сбито над акваторией Черного моря, еще 10 — над Крымом, девять — над Брянской областью, семь – над Воронежской. Еще четыре БПЛА уничтожено над Краснодарским краем, три — над Смоленской областью, по два — над Московским регионом и Белгородской областью, по одному — над Калужской и Рязанской областями.

О работе ПВО сообщали губернатор Севастополя Михаил Развожаев и мэр Москвы Сергей Собянин. Работу приостанавливали московский аэропорт Жуковский, а также аэропорты Краснодара, Геленджика, Нижнего Новгорода, Тамбова и Ярославля.