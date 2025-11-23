Для туристов в горном кластере Сочи к открытию сезона подготовят 174 км лыжных трасс. Об этом сообщил мэр Сочи Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Бычков, Коммерсантъ Фото: Алексей Бычков, Коммерсантъ

По словам Андрея Прошунина, горнолыжный сезон на курортах Сочи начнется в декабре. Перед его началом для гостей подготавливают средства размещения, сноупарки и подъемники. В этом сезоне в горном кластере будут функционировать 169 гостиниц и отелей.

На новогодних и рождественских каникулах на сочинских курортах планируют принять до 280 тыс. туристов. Как отметил Андрей Прошунин, еще порядка 200 тыс. человек посетят экскурсии и объекты показа в Сочи. Для координации работы экстренных служб в муниципалитете будет работать оперативный штаб.

Всесезонные сочинские курорты «Роза Хутор», «Газпром» и Красная Поляна в преддверии горнолыжного сезона стали лауреатами национальной премии «Горы России», о чем также заявил Андрей Прошунин.

София Моисеенко