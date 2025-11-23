На Ставрополье количество ярмарочных площадок выросло до 571

Число ярмарочных площадок в Ставропольском крае за год увеличилось на 6% и достигло 571. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.

Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ

По словам главы Ставрополья, формат ярмарочной торговли востребован у жителей региона. С начала 2025 года в регионе прошло более 30 тыс. ярмарок, на которых было продано около 27 тыс. т продукции местных производителей. Объем продаж за первые 10 месяцев года вырос на 13%.

Отмечается, что во многих территориях края ярмарки проводятся не только в выходные, но и будние дни.

Мария Иванова