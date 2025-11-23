В аэропортах Краснодара и Геленджика сняли ограничения на полеты
Аэропорты Геленджика и Краснодара открыты, в них осуществляется прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
Временные ограничения на работу аэропортов вводились в районе пяти часов утра 23 ноября в целях организации безопасности полетов. В настоящее время дополнительные ограничения на прием и выпуск судов в воздушных гаванях Геленджика и Краснодара сняты.
Ночью над Краснодарским краем, Крымом и Черным морем сбили 50 беспилотных летательных аппаратов. В Новороссийске тревога по БПЛА длилась около семи часов.