В аэропортах Краснодара и Геленджика сняли ограничения на полеты

Аэропорты Геленджика и Краснодара открыты, в них осуществляется прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Временные ограничения на работу аэропортов вводились в районе пяти часов утра 23 ноября в целях организации безопасности полетов. В настоящее время дополнительные ограничения на прием и выпуск судов в воздушных гаванях Геленджика и Краснодара сняты.

Ночью над Краснодарским краем, Крымом и Черным морем сбили 50 беспилотных летательных аппаратов. В Новороссийске тревога по БПЛА длилась около семи часов.

София Моисеенко