Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Полиция Краснодара начала проверку по факту драки на улице Красной

Полиция Краснодара инициировала доследственную проверку по факту драки, произошедшей на улице Красной. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Информация о драке была размещена в социальных сетях. По данным полиции Краснодара, в настоящее время УМВД города проводит разбирательство, устанавливает все обстоятельства инцидента и личности участников конфликта.

«По окончании проверки будет принято процессуальное решение и действиям граждан дана правовая оценка»,– пояснили в пресс-службе полиции.

София Моисеенко

Новости компаний Все