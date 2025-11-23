Полиция Краснодара начала проверку по факту драки на улице Красной

Полиция Краснодара инициировала доследственную проверку по факту драки, произошедшей на улице Красной. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Информация о драке была размещена в социальных сетях. По данным полиции Краснодара, в настоящее время УМВД города проводит разбирательство, устанавливает все обстоятельства инцидента и личности участников конфликта.

«По окончании проверки будет принято процессуальное решение и действиям граждан дана правовая оценка»,– пояснили в пресс-службе полиции.

София Моисеенко