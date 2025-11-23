За ночь над Черным морем сбили 36 украинских беспилотников

Силы ПВО ликвидировали 36 вражеских БПЛА над акваторией Черного моря в ночь на 23 ноября. Об этом сообщается в утренней сводке Министерства обороны России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным Минобороны РФ, 10 БПЛА были также уничтожены в небе над Крымом, четыре беспилотника сбили над Краснодарским краем. Всего над регионами России за ночь ликвидировали 75 украинских БПЛА.

Этой ночью в Новороссийске отражали атаку беспилотников, о чем заявлял глава города Андрей Кравченко. Тревога на территории муниципалитета действовала около семи часов, она была снята утром.

София Моисеенко