За ночь над Черным морем сбили 36 украинских беспилотников
Силы ПВО ликвидировали 36 вражеских БПЛА над акваторией Черного моря в ночь на 23 ноября. Об этом сообщается в утренней сводке Министерства обороны России.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По данным Минобороны РФ, 10 БПЛА были также уничтожены в небе над Крымом, четыре беспилотника сбили над Краснодарским краем. Всего над регионами России за ночь ликвидировали 75 украинских БПЛА.
Этой ночью в Новороссийске отражали атаку беспилотников, о чем заявлял глава города Андрей Кравченко. Тревога на территории муниципалитета действовала около семи часов, она была снята утром.