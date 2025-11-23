В ночь на 23 ноября Новороссийск отражал атаку беспилотников

В Новороссийске объявляли тревогу по БПЛА ночью 23 ноября. Режим угрозы был снят в 08:09, как сообщил мэр Новороссийска Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Угроза атаки БПЛА в городе была объявлена в 00:59. Жителям рекомендовали отойти подальше от окон и укрыться в помещениях с капитальными стенами. В четыре часа утра Андрей Кравченко заявил, что в Новороссийске проводится отражение атаки БПЛА и напомнил о запрете съемки работы ПВО.

В настоящее время режим тревоги снят, безопасности жителей ничего не угрожает.

Новороссийск пережил массированную атаку беспилотников в ночь на 14 ноября. В результате прошлого налета БПЛА пострадала нефтебаза «Шесхарис», контейнерный терминал НУТЭП, объекты АО «Черномортранснефть» и десятки жилых домов на территории города.

София Моисеенко