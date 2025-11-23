На подлете к Москве сбит второй беспилотник

Силы ПВО сбили второй беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин. Он уточнил, что на месте падения обломков БПЛА работают экстренные службы.

Ранее о налете беспилотников сообщал губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По его словам, над акваторией Черного моря были сбиты три БПЛА.

В аэропортах Геленджика, Краснодара, Тамбова и Ярославля действуют временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщала Росавиация. Угрозу атаки БПЛА объявляли власти Ярославской, Пензенской, Ивановской, Костромской областей, а также некоторых других регионов.