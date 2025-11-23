Московский аэропорт Жуковский приостановил работу

Росавиация сообщила, что в московском аэропорту Жуковский введены ограничения на прием и выпуск самолетов. Одновременно работу приостановил аэропорт Нижнего Новгорода.

Аналогичные ограничения продолжают действовать в аэропортах Краснодара, Геленджика, Ярославля и Тамбова.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что силы ПВО сбили два беспилотника, летевших на столицу. О налете беспилотников также сообщал губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Угрозу атаки БПЛА объявляли власти Ярославской, Пензенской, Ивановской, Костромской областей, а также некоторых других регионов.