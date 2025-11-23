Росимущество ударило по мишеням

Арбитражный суд Краснодарского края и Пятнадцатый апелляционный суд признали недействительным договор аренды земельного участка в Мацестинском лесничестве между Сочинским национальным парком и ООО «Стрелковый клуб Сочи», поскольку парк не обладал полномочиями на распоряжение федеральной собственностью. Виндикационный иск предъявило Росимущество, однако суд отказал ведомству, выяснив, что оно и так является собственником спорного участка. Суды заменили требование истца на требование о погашении записи об аренде и удовлетворили его. Как считают юристы, кассация оставит судебные акты в силе.

Арбитражный суд Краснодарского края признал недействительным договор аренды земельного участка в Сочинском национальном парке, заключенный с частной компанией. Позднее решение арбитража поддержал Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд. 25 ноября спор между МТУ Росимущество и ООО «Стрелковый клуб Сочи» рассмотрит окружной кассационный суд.

Как следует из материалов дела, в 2005 году между Государственным учреждением «Сочинский национальный парк» и ООО «Стрелковый клуб Сочи» был заключен договор аренды участка площадью 0,9456 га в Мацестинском лесничестве сроком на 49 лет. Разрешенное использование территории предусматривало обустройство спортивно-оздоровительного комплекса. Категория земель, предоставляемых в аренду — земли особо охраняемых природных территории и объектов в зоне рекреационного использования согласно функциональному зонированию национального парка.

По данным ЕГРН, право аренды на указанный участок зарегистрировано за ответчиком 22 ноября 2005 года. Собственником территории является Российская Федерация, а Сочинский национальный парк владеет им на праве бессрочного пользования.

По данным системы системы «СПАРК-интрефакс», ООО «Стрелковый клуб Сочи» зарегистрирован в 2004 году. Основной вид деятельности —деятельность спортивных объектов. Гендиректором является Адам Мальсагов. В 2024 году чистый убыток компании составил 227 тыс. руб.

Росимущество обратилось в суд, утверждая, что национальный парк не имел полномочий распоряжаться спорным участком. По мнению истца, зарегистрированное обременение в виде права аренды нарушает права государства и подлежит исключению из реестра недвижимости. В суде Росимущество предъявило ООО «Стрелковый клуб Сочи» виндикационный иск об истребовании земельного участка из незаконного владения.

В процессе слушаний было установлено, что Росимущество является собственником спорного участка, поэтому суд отказал в удовлетворении виндикационного иска. «Поскольку земельный участок из владения истца не выбыл, Росимущество, как публичный собственник в данном случае не нуждается в восстановлении владения земельным участком, следовательно, виндикационный иск удовлетворению не подлежит. В данном деле цель предъявления исковых требований состоит в исключении из Единого государственного реестра недвижимости регистрационной записи о праве аренды спорным земельным участком»,— говорится в материалах дела.

Суд установил, что договор аренды заключен Сочинским национальным парком без соответствующих полномочий. При таких обстоятельствах соглашение квалифицировано как ничтожная сделка.

Решение суда предусматривает применение последствий недействительности сделки путем погашения в ЕГРН записи об обременении договором аренды между национальным парком и стрелковым клубом. Земельный участок должен быть возвращен в собственность Российской Федерации.

«Виндикационный иск — это иск об истребовании объекта у лица, которое владеет им незаконно. Росимущество просило вернуть участок во владение государства и указывало, что «Стрелковый клуб» владеет им неправомерно. Суды с истцом не согласились, указав, что участок и так находится во владении государства и заменили требование истца на требование о погашении записи об аренде и удовлетворили такое измененное требование. То есть, по сути суды поддержали истца, защитили его интерес»,— поясняет юрист практики недвижимости и строительства «Меллинг, Войтишкин и Партнеры» Артем Гульянц.

Как отмечает юрист, на первый взгляд аргументация судебных актов не вполне ясна. Как указывают сами суды, владельцем участка на праве постоянного бессрочного пользования является национальный парк, то есть владеет участком в любом случае не государство. Поскольку право собственности истца не нарушено, у него не было оснований обращаться с подобным иском. «Однако если нацпарк действительно не имел права передавать участок в аренду, то кассация, вероятно, не станет учитывать эти шероховатости и оставит судебные акты в силе»,— считает Артем Гульянц.