Губернатор Севастополя сообщил об отражении налета БПЛА

В Севастополе работает ПВО, сообщил губернатор города Михаил Развозжаев. Он уточнил, что, по предварительным данным, над акваторией Черного моря сбиты три беспилотника.

В сообщении в Telegram-канале господин Развозжаев написал, что гражданские объекты не пострадали. Он призвал жителей соблюдать меры безопасности и оставаться в укрытии.

Ранее губернатор Севастополя сообщил о воздушной тревоге в городе. Предупреждение об угрозе атаки БПЛА вечером 22 ноября действовало и в Тульской области.