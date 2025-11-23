Politico: ЕС и Великобритания примут участие в переговорах по Украине

Евросоюз и Великобритания примут участие в переговорах на высоком уровне по мирному плану урегулирования конфликта на Украине, пишет Politico со ссылкой на источники. На встрече, которая, скорее всего, пройдет в Швейцарии, также могут присутствовать высокопоставленные представители служб безопасности Франции и Германии.

Издание уточняет, что ЕС на переговорах представит глава аппарата председателя Еврокомиссии Бьорн Зайберт и помощник председателя ЕК Педру Лурти. Ожидается, что европейские чиновники будут настаивать на смягчении положения о передаче всей территории ДНР под контроль России. Вместо этого они хотят, чтобы прекращение огня началось с заморозки конфликта по линии фронта.

Ранее более десяти лидеров западных стран провели переговоры на саммите G20. По итогам встречи они заявили, что «мирный план Трампа» потребует «дополнительной проработки». По информации Bild, союзники Украины настаивают на изменении, как минимум, четырех пунктов соглашения из 28.