Несколько жилых домов повреждены при подрыве сбитых ATACMS

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что подрыв боевых блоков ракет ATACMS, которые были сбиты 18 ноября, «произведен успешно». При этом, как добавил глава региона, повреждены несколько жилых домов, один из них — разрушен полностью.

«Один частный дом (по документам — нежилой) восстановлению не подлежит, еще один получил существенные повреждения. Также у ряда строений посечена кровля и повреждено остекление»,— написал Александр Гусев в Telegram-канале. Он уточнил, что, по словам специалистов, это минимальный возможный ущерб.

Как сообщало Минобороны России, 18 ноября силы ПВО сбили над Воронежской областью четыре ракеты ATACMS. По словам Александра Гусева, обломки упали на территории СНТ «Дальние сады». Один из неразорвавшихся блоков лежал в 150 м от ближайших строений, второй — возле одного из дачных домов. Жителей СНТ эвакуировали на время подрыва боевых блоков.

«Администрация города будет находиться в контакте с владельцами пострадавших построек. Сейчас самое важное — не мешать продолжению работы оперативных служб»,— добавил губернатор. Он также сообщил, что подъезды к некоторым участкам СНТ останутся перекрыты. Жители большей части садового товарищества уже могут вернуться в свои дома.