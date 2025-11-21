Обломки сбитых ракет ATACMS нашли на юго-западе Воронежа

В Воронеже нашли обломки ракет ATACMS, сбитых 18 ноября. Об этом сообщил губернатор области Александр Гусев в Telegram. Взрывоопасные элементы обнаружили в садоводческом товариществе на юго-западе города.

Один из блоков лежит в 150 метрах от ближайших строений, другой — возле дачного дома. Территорию оцепили, саперы будут подрывать боеприпасы на месте.

18 ноября ВСУ пытались нанести ракетный по Воронежу четырьмя американскими ракетами ATACMS. Все они были сбиты расчетами зенитной ракетной системы С-400 и зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь».