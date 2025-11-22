Al Hadath: «Хамас» уведомил США о готовности возобновить боевые действия в Газе

Палестинское движение «Хамас» сообщило США о готовности перейти к боевым действиям в секторе Газа. В «Хамасе» отметили, что соглашение о прекращении огня расторгнуто, поскольку Израиль систематически его нарушает. Об этом сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Палестинцы разбирают завалы в Газе после израильского удара (22 ноября 2025 года)

Фото: Mahmoud Issa / Reuters Палестинцы разбирают завалы в Газе после израильского удара (22 ноября 2025 года)

«Хамас» уведомил о своих планах спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и миллионера, зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера, передает телеканал. Палестинское движение отметило, что «прекращение огня должно быть взаимным» и что «Газа не станет Ливаном».

Сегодня «Хамас» призвал посредников оказать давление на Израиль, чтобы страна не нарушала режим прекращения огня в Газе и соблюдала положения действующего мирного соглашения. Заявление опубликовали в Telegram-канале движения. В «Хамасе» сообщали, что Израиль пытается увеличить подконтрольную ему территорию за пределами «желтой линии» — линии, к которой израильская армия должна была отступить в рамках первого из трех этапов вывода своих войск из анклава.

В начале октября президент США Дональд Трамп объявил о достижении сделки по прекращению огня между Израилем и «Хамасом». Она предусматривает отказ палестинского движения от участия в управлении Газой и уничтожение всей военной инфраструктуры под надзором независимых наблюдателей. Армия Израиля отошла на согласованные позиции, при этом она все еще контролирует более 50% территории сектора.

Две стороны конфликта периодически обвиняют друг друга в нарушении перемирия. Сегодня ЦАХАЛ уничтожил пятерых командиров палестинского движения в ответ на нарушение перемирия со стороны «Хамаса».

Подробнее — в материале «Ъ» «На Газе остались послеоперационные швы».