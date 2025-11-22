ХК «Сочи» уступил «Сибири»

Хоккейный клуб «Сочи» на своем льду потерпел поражение от новосибирской «Сибири» в матче 27-го тура Континентальной хоккейной лиги в сезоне 2025/2026. Игра закончилась со счетом 1:2.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Сочи» Фото: ХК «Сочи»

Счет в этом противостоянии открыли «леопарды» уже на седьмой минуте после точного броска нападающего Павла Дедунова. В первом периоде оба коллектива были близки к тому, чтобы изменить счет на табло, но в завершении атак не хватало удачи.

На 24-й минуте защитник «Сибири» Тимур Ахияров помог своему коллективу сравнять счет. Второй гол гостей случился в середине второго отрезка благодаря Ивану Чеховичу. Третья двадцатиминутка осталась за сочинцами. Они доминировали на льду, нанесли 15 бросков в створ, однако перевести игру в овертайм не смогли. В итоге поражение «Сочи» со счетом 1:2.

После 27 матчей южане имеют в активе 19 баллов и занимают 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем туре в рамках КХЛ подопечные Дмитрия Михайлова встретятся 25-го ноября на своем льду против тольяттинской «Лады». Будущий соперник с 21 баллом идет на 10-м месте в Западной конференции.

Евгений Леонтьев