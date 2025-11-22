Белоруссия разрешила литовским прицепам и полуприцепам передвигаться по стране

Зарегистрированные в Литве прицепы и полуприцепы получили разрешение передвигаться по Белоруссии для грузовых операций. Об этом говорится в постановлении правительства республики.

С сегодняшнего дня прицепы и полуприцепы могут пересекать границу с Белоруссией через пункты пропуска Шальчининкай и Мядининкай. Документ вносит изменения в постановление правительства от 31 октября. Оно запрещает зарегистрированным в Евросоюзе грузовым автомобилям и тягачам перемещаться по стране.

Документ также запрещает перемещение по территории страны польским прицепам, полуприцепам, а также легковым автомобилям, которые используются для перевозки по международным товарно-транспортным накладным. Ограничения действуют до 31 декабря 2026 года.

Правительство Белоруссии ввело ограничения на грузоперевозки из Литвы в ответ на приостановку автомобильного сообщения между странами. 29 октября литовское правительство полностью закрыло границу с Белоруссией из-за случаев контрабанды. Тогда Белоруссия ввела новые ограничения на проезд литовского грузового транспорта. Вильнюс открыл погранпункты, однако, как утверждает литовская сторона, Белоруссия так и не выпустила грузовики.