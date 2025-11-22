Миндича и Цукермана объявили в розыск на Украине

Украинские бизнесмены Тимур Миндич и Александр Цукерман, фигуранты масштабного антикоррупционного дела, объявлены в розыск. Об этом свидетельствуют данные в базе розыска украинского МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бизнесмен Тимур Миндич

Фото: соцсети Бизнесмен Тимур Миндич

Фото: соцсети

В карточках указано, что местонахождение бизнесменов неизвестно с 20 ноября. Господину Миндичу вменяют статьи о легализации средств, создании, руководстве и участии в преступной организации, а также о вмешательстве в работу государственного деятеля. Господин Цукерман обвиняется по тем же статьям, кроме последней. По данным украинских СМИ, сейчас оба предпринимателя находятся за границей.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) раскрыли информацию о коррупционной схеме с откатами в сферах энергетики и обороны. Фигурантов, включая совладельца студии «Квартал 95» Тимура Миндича, обвинили в присвоении $100 млн. Они легализовали эти деньги через бэк-офис в Киеве, сообщили в НАБУ. Из-за коррупционного скандала были отправлены в отставку министр юстиции Герман Галущенко и министр энергетики Светлана Гринчук.

13 ноября Владимир Зеленский ввел против Тимура Миндича и Александра Цукермана санкции. Ограничения включают блокировку активов, запрет на вывод капиталов из Украины, полное прекращение торговых операций и транзита ресурсов, запрет на участие в приватизации и аренде госимущества, запрет на пользование радиочастотным спектром Украины и другие.

