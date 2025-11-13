Зеленский ввел санкции против бизнесмена Миндича и его финансиста Цукермана

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против бизнесмена Тимура Миндича и его финансиста Александра Цукермана, которые фигурируют в расследовании коррупционного скандала в сфере энергетики. Указ опубликован на сайте опубликования правовой информации. Агентство РБК-Украина сообщает, что Владимир Зеленский также поручил министерству иностранных дел проинформировать компетентные органы ЕС, США и других государств о санкциях и поднять перед ними вопрос о введении аналогичных рестрикций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

«Поддержать внесенные кабинетом министров Украины предложения по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)»,— говорится в тексте документа.

Санкции введены сроком на три года. Согласно указу, к обоим применяется полный список ограничений, предусмотренных законом «О санкциях». Санкции включают блокировку активов, запрет на вывод капиталов из Украины, полное прекращение торговых операций и транзита ресурсов, запрет на участие в приватизации и аренде госимущества, запрет на пользование радиочастотным спектром Украины, ограничение или прекращение предоставления электронных коммуникационных услуг, полный запрет на приобретение земельных участков, запрет на участие в публичных закупках и оборонных контрактах, запрет на увеличение доли в уставном капитале украинских компаний.

Агентство РБК-Украина называло Тимура Миндича «вероятным организатором преступления, контролировавшим деятельность "прачечной", через которую отмывались средства» в рамках коррупционных схем в энергетике и обороне. Ссылаясь на следствие, агентство утверждает, что «из квартиры на ул. Грушевского в Киеве он распоряжался финансовыми потоками, определял суммы выплат и влиял на руководителей центральных органов власти для решения вопросов в собственных интересах». Александра Цукермана следствие называет «соорганизатором схем в сфере энергетики вместе с Миндичем и сотрудником "бэк-офиса" по легализации средств», пишет агентство. Как следует из указа Владимира Зеленского, и Тимур Миндич, и Александр Цукерман имеют гражданство Израиля. Издание «Украинская правда» сообщало, что оба покинули Украину и находятся в Израиле.

На этой неделе Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) обнародовали информацию о разоблачении масштабной коррупционной схемы с откатами в государственной компании «Энергоатом». Средства, по данным НАБУ, легализовались через бэк-офис в центре Киева, где прошло около $100 млн. Утром 10 ноября детективы НАБУ провели обыски у бизнесмена Тимура Миндича, совладельца студии «Квартал 95», которого называют «кошельком» Владимира Зеленского. Следственные действия также состоялись у отстраненного от должности министра юстиции Германа Галущенко. На фоне коррупционного скандала прошение об отставке также подала министр энергетики Украины Светлана Гринчук.

Анастасия Домбицкая