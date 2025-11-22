Прокуратура контролирует расследование ДТП с пострадавшими детьми в Севастополе

Прокуратура Севастополя взяла под контроль проверку обстоятельств столкновения автомобилей Kia и «ВАЗ», в котором пострадали трое детей. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Авария произошла 21 ноября в 20:20 на улице Олега Кошевого. По предварительным данным, автомобиль Kia столкнулся с машиной «ВАЗ». Пострадавшие — дети пяти, двух лет и одного года, а также их мать — находились в салоне отечественного автомобиля.

Пострадавшие получили ушибы и другие телесные повреждения. Им оказана медицинская помощь.

Алина Зорина