«РИА Новости»: на закрытой части саммита G20 забыли отключить звук

Организаторы саммита G20 в ЮАР забыли отключить звук во время трансляции закрытой сессии, передает «РИА Новости». Агентство со ссылкой на источник заявило, что транслировать планировали только вступительную речь южноафриканского президента Сирила Рамафосы.

После приветственного слова господин Рамафоса перешел к обсуждению совместной декларации участников саммита, но вскоре помощники остановили президента. «Мне сказали, что камеры все еще включены, — сказал президент ЮАР (цитата по "РИА Новости"). — Не знаю, как так вышло». Агентство передает, что он продолжил выступление, и только через минуту организаторы отключили звук.

Саммит проходит в Йоханнесбурге 22 — 23 ноября. Российскую делегацию возглавляет замглавы администрации президента Максим Орешкин. Он уже сделал несколько заявлений в рамках саммита.