Медведев оценил назначение Ермака главой украинской делегации на переговорах

Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал сообщения о формировании украинской делегации на переговорах по мирному плану США. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении девяти чиновников в состав делегации, ее возглавит руководитель президентского офиса Андрей Ермак.

«Отличный выбор, — написал господин Медведев в Telegram. — Лучше него только Миндич».

В начале месяца Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура объявили о проведении операции «Мидас» в энергетической отрасли страны. По данным следствия, организованная преступная группа похитила бюджетные $100 млн. Обыски прошли у бизнесмена Тимура Миндича, в компании «Энергоатом», а также у бывшего министра энергетики Германа Галущенко. 19 ноября Верховная рада отправила в отставку господина Галущенко, занимавшего на этот момент пост министра юстиции.