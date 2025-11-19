Верховная рада отправила в отставку министра юстиции Германа Галущенко

Верховная Рада Украины отправила в отставку министра юстиции Украины Германа Галущенко, сообщает агентство РБК-Украина. Исполнение обязанностей министра временно возложено на заместителя главы Минюста по европейской интеграции Людмилу Сугак.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Герман Галущенко

Фото: Efrem Lukatsky / AP Герман Галущенко

Фото: Efrem Lukatsky / AP

«За его отставку с поста главы Минюста проголосовали 323 народных депутатов Верховной Рады»,— говорится в сообщении агентства.

10 ноября Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщили, что провели операцию «Мидас» в энергетической отрасли страны. Ведомства объявили, что выявили организованную преступную группу, похитившую у государства $100 млн. Обыски прошли у бизнесмена Тимура Миндича, в компании «Энергоатом», а также у бывшего министра энергетики Германа Галущенко. 17 ноября премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила о начале аудита «Энергоатома».

Оппозиционные партии «Европейская солидарность», «Голос» и «Батькивщина» на фоне коррупционного скандала потребовали отставки кабинета Юлии Свириденко, увольнения главы офиса президента Андрея Ермака и формирования «правительства национального спасения».

Как власть в Киеве оказалась под ударом противников и сторонников, читайте в материале «Ъ» «В Раде прорезался "Голос"».

Анастасия Домбицкая