Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару арестован

Верховный суд Бразилии вынес постановление об аресте бывшего президента страны Жаира Болсонару, приговоренного к 27 годам тюрьмы за подготовку госпереворота. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на помощника экс-президента Андриэли Чирино.

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару

Фото: Adriano Machado / Reuters Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару

Фото: Adriano Machado / Reuters

С августа господин Болсонару находился под домашним арестом. По словам помощника экс-президента, сотрудники правоохранительных органов арестовали господина Болсонару сегодня утром. Его доставили в штаб-квартиру федеральной полиции в Бразилиа.

В постановлении Верховного суда Бразилии указано, что арест «должен быть произведен с полным уважением к достоинству бывшего президента Жаира Мессиаса Болсонару, без использования наручников и без какой-либо огласки в СМИ».

Адвокат Жаира Болсонару в разговоре с агентством Reuters не назвал причины ареста экс-президента. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что это «превентивная» мера, связанная с нарушением условий его домашнего ареста.

По версии прокуратуры, бывший президент пытался помешать на выборах своему политическому оппоненту и действующему президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве.

