Жаира Болсонару признали виновным в госперевороте

В Бразилии завершился судебный процесс по делу бывшего президента, ультраправого политика Жаира Болсонару. Решением большинства коллегия из пяти судей приговорила его к 27 годам тюрьмы по обвинению в организации государственного переворота в 2022 году в попытке не допустить к власти победившего на выборах Луиса Инасиу Лулу да Силву. Экс-президент вину отрицал, его адвокаты намерены подать апелляцию. В защиту бывшего бразильского лидера уже выступил президент США Дональд Трамп, неоднократно требовавший прекратить уголовное дело в отношении своего политического союзника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару

Фото: Jean Carniel / Reuters Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару

Фото: Jean Carniel / Reuters

Первые обвинения в адрес Жаира Болсонару, занимавшего пост президента Бразилии с 2019 по 2023 год, появились в ноябре 2024 года: тогда федеральная полиция подготовила 700-страничный отчет с результатами расследования о подготовке госпереворота. В марте 2025 года было решено начать судебное разбирательство.

Согласно материалам дела, Жаир Болсонару фактически руководил преступным заговором начиная с 2021 года.

Как утверждалось, еще тогда с его подачи началась кампания по дискредитации избирательной системы страны в глазах избирателей, в том числе системы электронного голосования, а после проигрыша на выборах 2022 года Болсонару и его ближайшие соратники, которые так и не признали победу левоцентриста Лулы да Силвы, пытались найти способы сохранить власть. В частности, в их планы якобы входило введение чрезвычайного положения, что позволило бы аннулировать результаты голосования, предоставить неограниченные полномочия армии и силовым структурам и распустить Верховный суд. Из обвинительного заключения следовало, что Жаир Болсонару также одобрил возможное убийство Лулы да Силвы и вице-президента Жералду Алкмина.

Непосредственная попытка госпереворота, как постановил суд, была совершена 8 января 2023 года, спустя неделю после инаугурации Лулы да Силвы: несколько тысяч сторонников Жаира Болсонару ворвались в здание Национального конгресса Бразилии, президентский дворец и Верховный суд и призывали военных свергнуть нового президента. Для разгона протестующих была привлечена армия, произошли жесткие столкновения демонстрантов с полицией. Жаир Болсонару тогда находился в США и в поддержку своих сторонников не высказывался, но, согласно предъявленному ему обвинению, именно он и его приближенные инициировали захват правительственных зданий.

Сам Болсонару вину не признал. На одном из заседаний он заявил, что обсуждал лишь возможные «конституционные механизмы» сохранения власти, поскольку попытки оспорить результаты выборов провалились.

«Я могу подтвердить, Ваша честь, только одно: ни я, ни военное командование никогда не говорили о перевороте. Переворот — это отвратительная вещь»,— утверждал бывший бразильский лидер.

Однако четверо из пятерых судей 12 сентября признали бывшего президента Бразилии виновным в участии в вооруженной преступной организации, попытке насильственного свержения демократического порядка, организации госпереворота, нанесении ущерба госсобственности и охраняемым культурным ценностям. Он был приговорен к 27 годам и трем месяцам тюремного заключения.

По совокупности обвинений Жаиру Болсонару грозило куда больше — 43 года тюрьмы. Но судьи учли возраст экс-президента (70 лет) и его проблемы со здоровьем. По этой причине на заседании суда он не присутствовал (с августа Жаир Болсонару находится под домашним арестом).

Хотя Бразилия неоднократно сталкивалась с военными переворотами или попытками их организовать, Жаир Болсонару стал первым бывшим президентом в истории страны, которого осудили за посягательство на демократию.

Защита бывшего президента Бразилии назвала приговор чрезмерно жестоким и пообещала подать апелляцию. Его сын, бразильский конгрессмен Эдуардо Болсонару, в 2025 году переехавший в США, чтобы лоббировать интересы отца в Белом доме, заявил Reuters, что ожидает введения американских санкций против выносивших решение судей.

Вскоре высказался и президент США Дональд Трамп, который с самого начала называл судебный процесс над бывшим бразильским лидером «охотой на ведьм». «Я его довольно хорошо знаю: он был хорошим иностранным лидером, я считал его хорошим президентом Бразилии. Я считаю, что это ужасно, просто ужасно. Я действительно считаю, что это очень плохо для Бразилии»,— заявил американский президент журналистам, комментируя приговор. Вслед за этим госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Белый дом «соответствующим образом» ответит на несправедливое решение бразильского суда. Возможные ответные меры он не назвал.

МИД Бразилии на это подчеркнул, что страна не поддается «запугиванию». Когда в августе Трамп обложил бразильские товары пошлинами в размере 50%, а Минфин США ввел санкции против судьи Верховного суда Алешандри ди Морайса с целью прекратить уголовное преследование Болсонару, это давление оказалось тщетным.

Для политических союзников Жаира Болсонару ключевым остается вопрос, кто от правых будет баллотироваться на президентских выборах в 2026 году.

Экс-президент до последнего настаивал, что присоединится к предвыборной гонке (хотя, даже будь он на свободе, до 2030 года ему запрещено участвовать в выборах по решению Высшего избирательного суда Бразилии). Одним из наиболее вероятных кандидатов СМИ называют губернатора Сан-Паулу Тарсизио де Фрейтас. Однако, как писал Bloomberg со ссылкой на неназванных политических деятелей Бразилии, нежелание Жаира Болсонару принять свое положение и отказаться от позиции лидера правых парализует потенциальных кандидатов, которые не готовы начинать предвыборную кампанию без его одобрения. Усложняет ситуацию и то, что Лула да Силва (если ему позволит здоровье), скорее всего, будет переизбираться. Жаир Болсонару же, по всей видимости, убежден, что только он может составить конкуренцию действующему бразильскому лидеру.

Лусине Баласян