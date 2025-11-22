Европа в стадии непринятия

Владимир Путин заявил, что мирный план Дональда Трампа может стать основой для урегулирования на Украине. По словам российского президента, Москва официально получила документ от Вашингтона. Об этом Владимир Путин сообщил на заседании с постоянными членами Совета безопасности. Прокомментировать сообщения о подготовке мирного плана по Украине его попросила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Как отметил российский лидер, он обсуждался еще во время встречи с Дональдом Трампом на Аляске. Тогда Москва подтвердила, что согласна пойти на некоторые компромиссы. Однако затем последовала пауза в переговорах из-за отказа Украины от предложений. Поэтому и появился нынешний «модернизированный документ», в котором 28 пунктов.

Но с Москвой его пока детально никто не обсуждал, хотя Россия готова к решению проблем мирным путем, заявил Владимир Путин.

Президент России Владимир Путин Мирный план президента Трампа по урегулированию ситуации на Украине обсуждался до встречи на Аляске. И в ходе этого предварительного обсуждения американская сторона просила нас пойти на определенные компромиссы, проявить, как они говорили, гибкость. Основной смысл встречи на Аляске заключался в том, что в ходе переговоров в Анкоридже мы подтвердили, что несмотря на определенные непростые вопросы, сложности с нашей стороны, мы тем не менее с этими предложениями согласны и готовы проявить предлагаемую нам гибкость. Однако мы видим, что после переговоров на Аляске с американской стороны наступила определенная пауза, и мы знаем, что это связано с фактическим отказом Украины от предложенного президентом Трампом плана мирного урегулирования. Полагаю, что именно поэтому появилась и его новая редакция по сути модернизированного плана уже из 28 пунктов. Мы получили его по имеющимся каналам взаимодействия с американской администрацией. Полагаю, что и он может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с нами этот текст не обсуждается. И могу предположить почему. Причина, полагаю, та же самая. Администрации США не удается до сих пор заручиться согласием украинской стороны, Украина против.

Во время общения с журналистами, Дональд Трамп заявил, что Зеленскому рано или поздно придется что-то принять. По его словам, Киеву надо было реагировать быстрее. Американский президент ожидает, что соглашение о прекращении конфликта будет подписано украинской стороной до 27 ноября. По его словам, следующий четверг — подходящий дедлайн для мирного плана. В противном случае, как утверждает Reuters, Вашингтон прекратит поставлять Киеву вооружения и разведданные. Более того, у американского президента есть и другие рычаги давления на Владимира Зеленского, полагает профессор политологии Университет штата Теннесси Андрей Коробков: «Трамп считает, что он может разговаривать с позиции силы. По отношению к Украине — из-за ситуации на фронте и коррупционного скандала. Что касается России, даже несмотря на ее успехи на поле боя, президент США считает, что пакет его санкций против ЛУКОЙЛа и "Роснефти" оказался эффективным, и он может использовать угрозу дополнительных санкций для давления на Москву.

Но помимо этого, естественно, есть и тактическая сторона. Мы видели паническую реакцию европейских партнеров Украины. Консенсусом сейчас является мнение, что план Трампа благоприятен для России. Зеленский оказывается в очень сложной ситуации, поскольку, если он примет этот план, то его позиция в отношении многих политических и военных групп могут быть ослаблены, и поэтому Трамп создает такое впечатление, что он осуществляет давление на обе стороны в этом конфликте. Президент США настрое очень решительно, он считает, что он действительно может сейчас добиться достижения мира, для него это очень важно и для внутренней, и для внешней политики. Думаю, что была четкая корреляция между возбуждением дела в отношении чиновников, которые были в энергетической сфере Украины, и потом буквально через несколько дней Трамп ставит по сути дела ультиматум. Я думаю, мы увидим что-то подобное, если договоренность не будет достигнута».

Тем временем, агентство Bloomberg 21 ноября сообщило, что европейские лидеры не согласны с ключевыми условиями мирного плана по Украине. Как заявил украинский президент Владимир Зеленский, после разговора с главами Германии, Франции и Великобритании, страны договорились координировать свои шаги, чтобы учесть позиции Украины в этом документе. В выходные лидеры ЕС проведут очередной экстренный разговор, на котором обсудят мирный план. По данным издания Der Spiegel, обсуждение мирного плана США по Украине вызвало большую тревогу и раздражение в европейских странах. Что именно не устраивает Европу? На этот вопрос “Ъ FM” ответил кандидат политических наук Александр Тэвдой-Бурмули: «Соединенные Штаты последние месяцы последовательно перекладывали на европейцев значительную часть бремени по обеспечению безопасности Украины и финансово, и в плане вооружения. Тем самым они минимизировали свое влияние на Киев. И в этой ситуации одновременно принуждать Украину к принятию определенного соглашения довольно странно.

Пока все это выглядит как некий проект, навязываемый узким американским тандемом европейцам и украинцам. Разумеется, у последних будет очень много возражений и вопросов как к формату предложения, так и к его сути. От ЕС требуется вносить довольно большие деньги на реконструкцию Украины, но не вполне понятно, чем обуславливаются цифры. Предполагается, что Евросоюз начнет некое поэтапное снятие санкций, наложенных на Россию. При этом пока в плане никак не прописано то, как Москву предполагается принудить к выполнению этих договоренностей. Разумеется, для украинцев это касается территориальных вопросов, связанных с оставлением той части Донбасса, которая сейчас находится под контролем. Думаю, что у них будут вопросы и по количеству сохраняемых у вооруженных сил, хотя 600 тыс., которые там уже промелькнули, — это достаточно приличная армия по масштабам мирного времени для такой страны, как Украина».

Как заявил 21 ноября Владимир Зеленский в своем обращении к народу, Украина стоит перед сложным выбором: «либо потеря достоинства, либо риск потери ключевого партнера. Либо сложные 28 пунктов, либо самая тяжелая зима».

Анжела Гаплевская, Анна Кулецкая