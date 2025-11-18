Боевики напали на школу в Нигерии и похитили 25 учениц

Группа вооруженных людей напала на школу-интернат в городе Мага на северо-западе Нигерии. Неизвестные застрелили оказавшего сопротивление заместителя директора и похитили 25 учениц школы. Один из учителей получил ранения и сейчас находится в больнице. Как сообщает CNN, ни одна из известных группировок пока не взяла на себя ответственность за преступление.

Нападение произошло в четыре часа утра в понедельник, когда учащиеся еще спали. Вооруженные мужчины перелезли через забор школы, ворвались в здание и увели детей в сторону ближайшего леса.

В последние десятилетия похищения детей в Нигерии — обычная практика для многочисленных вооруженных группировок, которые потом требуют за них выкуп. Самое масштабное похищение было совершено в 2014 году боевиками группировки «Боко Харам» (запрещена в РФ), которые увели с собой 270 девочек из школы в городе Чибок. В марте 2024 года боевики похитили более 200 детей из школы в городе Курига.

Алена Миклашевская