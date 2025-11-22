Из католической школы в Нигерии похитили более 200 человек

Вооруженная группа похитила из католической школы в Нигерии 215 учеников и 12 преподавателей, передает AFP. Ранее было известно о похищении примерно 50 школьников.

Нападение на школу Святой Марии в городе Агвара произошло утром 21 ноября. Как уточняет CNN, несколько дней назад боевики напали на церковь в соседнем штате Квара. Тогда как минимум два человека погибли, еще несколько — похищены. Еще одно вооруженное нападение произошло в начале недели — из школы-интерната для девочек похитили 25 учениц.

Ни одна из вооруженных группировок, действующих в регионе, не взяла на себя ответственность за нападение на католическую школу в Агваре. Полиция Нигерии заявляла, что «прочесывает леса», чтобы найти похищенных школьников.