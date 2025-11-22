Орешкин прибыл на саммит G20 в ЮАР

Замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин прибыл на площадку саммита G20 в ЮАР, он возглавляет российскую делегацию. Господин Орешкин кратко поговорил с вице-президентом ЮАР Полом Машатиле: после теплого рукопожатия они обменялись парой слов, передает «РИА Новости».

Максим Орешкин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Максим Орешкин

Саммит проходит 22–23 ноября в выставочном центре в Йоханнесбурге. Форум объединяет 19 стран с крупнейшими в мире экономиками, а также Африканский союз и Евросоюз. «РИА Новости» сообщало, что саммит G20 в этом году впервые в истории может пройти без принятия общей декларации из-за «острых разногласий» стран-участниц.

В 2024 году Россию на саммите представлял глава МИД Сергей Лавров. Кремль говорил, что Россия сохраняет заинтересованность в работе G20.