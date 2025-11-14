Песков: Россия сохраняет заинтересованность в работе G20

Россия сохраняет заинтересованность в работе формата G20, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. 22-23 ноября в Йоханнесбурге пройдет саммит «Большой двадцатки».

«Мы всегда выступали против того, чтобы элементы политизации каким-то образом вносились на повестку дня этой организации. Поэтому Россия сохраняет свою заинтересованность в работе этой организации»,— сказал Дмитрий Песков журналистам.

Владимир Путин получал приглашение на мероприятие. Однако позднее он подписал распоряжение, согласно которому делегацию Россию на саммите G20 возглавит замглавы администрации президента Максим Орешкин.

Лусине Баласян