«РИА Новости» сообщило об острых разногласиях лидеров G20

Саммит «Группы двадцати» (G20) в Южной Африке впервые в истории может пройти без принятия общей декларации, заявил источник «РИА Новости». Это может произойти из-за «острых разногласий» стран-участниц. Представители государств не соглашаются друг с другом в вопросах торговли, энергетики, климата и гендерной проблематики.

«Итоговый документ согласован лишь наполовину»,— сказал собеседник агентства. По его словам, США, которые отказались присутствовать на саммите, заявили также о намерении не признавать итоговый документ в формате коллективной декларации лидеров. «Вероятен сценарий, что вместо декларации будет заявление председателя»,— считает источник «РИА Новости».

Лидерский саммит G20 состоится в Йоханнесбурге 22-23 ноября. Как заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса, основными вопросами станут неравенство в мире и пути его преодоления. Свое участие в саммите G20 отменили президент США Дональд Трамп, который недоволен проведением предстоящего саммита в ЮАР из-за разногласий с принимающей стороной, президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин.

Россию на встрече в ЮАР представит заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин. США, по заявлению Белого дома, должен был представлять вице-президент Джей Ди Вэнс, однако позже Дональд Трамп заявлял, что никто из представителей правительства Соединенных Штатов не отправится на саммит G20.