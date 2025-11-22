В Краснодаре проверяют информацию об избиении подростка в «Немецкой деревне»
Краснодарская полиция проводит проверку по сообщению о драке подростков в микрорайоне «Немецкая деревня», где группа молодых людей предположительно избила несовершеннолетнего. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
20 ноября в полицию поступило заявление от местной жительницы о нападении на ее сына. По словам женщины, подростки избили несовершеннолетнего в микрорайоне «Немецкая деревня».
Кроме того, в социальных сетях распространилась видеозапись, на которой видно, как группа молодых людей рядом с детской площадкой в том же районе ведет себя агрессивно, использует нецензурную лексику и угрожает окружающим.
По факту обращения проводится проверка. После завершения разбирательства будет принято процессуальное решение.