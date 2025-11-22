Berliner Zeitung: в Германии с октября знали о плане США по Украине

Власти Германии уже в октябре узнали о разработке США плана мирного урегулирования по Украине, пишет Berliner Zeitung со ссылкой на источники.

Службы безопасности, которые консультируют канцлера Фридриха Мерца, «знали еще 29 октября», утверждает издание. Также в публикации говорится, что проект плана поступил в Ведомство федерального канцлера 4 ноября, а 11 ноября американские предложения обсуждали в национальном совете безопасности. BZ озаглавила свою публикацию так: «Почему Мерц знал о переговорах по Украине, но бездействовал».

Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль 19 ноября заявил, что Вашингтон не информировал Берлин о подготовке плана. Глава Ведомства канцлера Торстен Фрай днем позже утверждал, что лично не знаком с инициативой. СМИ писали, что новый план США по Украине с «невыполнимыми» для Киева условиями якобы стал полной неожиданностью для политиков в ЕС.