В Сочи достроят восемь объектов из федерального реестра недостроев

Минстрой принял решение о завершении строительства восьми из десяти объектов незавершенного строительства в Сочи, включенных в федеральный реестр. Еще два здания подлежат сносу. Об этом сообщил Минстрой России в своем Telegram-канале.

Глава ведомства Ирек Файзуллин провел совещание по развитию инфраструктурного и жилищного строительства курортного города с участием мэра Сочи Андрея Прошунина. Участники обсудили комплексное развитие территории города и программу берегоукрепления. Отдельное внимание уделили восстановлению санатория имени Серго Орджоникидзе. В ходе совещания министр также подчеркнул важность совершенствования городской инфраструктуры.

Среди объектов, по которым приняты управленческие решения, — административные здания, общежития и автодорожные проекты. Минстрой ведет работу с профильными ведомствами по реализации этих объектов.

Алина Зорина