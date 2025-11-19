МВД предупредило о рассылке мошеннических документов от имени Роскомнадзора

Мошенники стали рассылать поддельные документы от имени ФСБ и Роскомнадзора, чтобы принудить потенциальную жертву к сотрудничеству. Об этом предупредили в профильном управлении МВД и сообщили, как выявить подделку.

В МВД отмечают, что для усыпления бдительности преступники используют официальные эмблемы, «шапки» документа. В тексте мошенники угрожают штрафами, проверками, уголовной ответственностью и требуют «незамедлительно действовать» — установить какую-то программу, передать данные, позвонить по названному номеру.

«(Документы) содержат грубые формальные, юридические и стилистические ошибки, характерные для подделок, — сообщили в полиции. — Неверные наименования документов, фальшивые реквизиты и нарушения официального делопроизводства».

Также МВД обратило внимание на то, что в фальшивых документах часто отсутствуют контактные данные. Например, не указано полное наименование должности, контактные телефоны исполнителей.