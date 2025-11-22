ФК «Сочи» проиграл «Акрону»

Футбольный клуб «Сочи» в рамках 16-го тура Российской Премьер-лиги в Самаре упустил победу во встрече с «Акроном». Матч закончился со счетом 2:3.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Сочи» Фото: ФК «Сочи»

В истории очных игр между «Сочи» и «Акроном» сыгран один официальный матч, в котором сопутствовал успех коллективу из Самарской области – 4:0.

26-летний голкипер «Сочи» Иван Ломаев, пополнивший команду в сентябре, впервые вышел на поле в составе южан в рамках РПЛ. Счет в этой встрече открыли черноморцы на 36-й минуте, когда Антон Зиньковский нашел брешь в обороне хозяев. На 56-й минуте сочинцы удвоили преимущество после точного удара Игнасио Сааведра.

Однако «Сочи» не удалось сохранить необходимый результат. После второго пропущенного гола тренерский штаб «Акрона» выпустил на поле Артема Дзюбу, который стал автором двух голевых передач и оказался одним из героев матча. Уже к 65-й минуте тольяттинцы оперативно восстановили равновесие на табло благодаря дублю Дмитрия Пестрякова. На 80-й минуте защитник «Акрона» Марат Бокоев установил окончательный результат. В итоге поражение «Сочи» со счетом 2:3.

В следующем туре в рамках Российской Премьер-лиги «Сочи» 1-го декабря сыграет на своем поле против махачкалинского «Динамо». После 15 туров в РПЛ будущий соперник занимает 12-е место в турнирной таблице и имеет в своем активе 14 набранных очков. Подопечные Игоря Осинькина располагаются на 15-м месте с восемью набранными баллами.

Евгений Леонтьев