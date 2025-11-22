Депутаты Госдумы во главе с Сергеем Мироновым и председатель комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова предложили оформлять целевой сертификат для беременных при постановке на учет в медицинской организации. Свое предложение они направили вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой. По мнению авторов инициативы, средства сертификата нужно направлять исключительно на оплату медицинских услуг для беременных, в том числе, на не входящие в систему ОМС услуги. Глава группы медицинских компаний CL Феликс Гамзаев считает, что сертификат для беременных помог бы повысить доступность медпомощи женщинам из небольших городов и населенных пунктов, а также улучшить качество ранней диагностики врожденных патологий.

«Инициатива по введению целевого сертификата для беременных — это своевременный и прагматичный шаг, который я полностью поддерживаю. Ключевая причина такого предложения, на мой взгляд, — растущее осознание на государственном уровне, что инвестиции в здоровье матери и ребенка являются фундаментом демографической безопасности и долгосрочного экономического развития.

Система ОМС, при всех ее достоинствах, не всегда успевает за стремительным развитием медицинских технологий.

Сертификат позволит закрыть этот разрыв, предоставляя женщине возможность выбирать и оплачивать те важнейшие услуги, которые сегодня доступны лишь в рамках платной современной медицины. Это реальный инструмент повышения качества медицинской помощи на индивидуальном уровне.

Краснодарский край — один из самых благополучных и динамично развивающихся регионов страны с высоким уровнем рождаемости, что создает повышенную нагрузку на систему здравоохранения. В последние годы мы видим позитивные изменения: открываются современные перинатальные центры, обновляется оборудование в женских консультациях. Однако сохраняется серьезный дисбаланс между крупными городами, такими как Краснодар, Новороссийск или Сочи, и отдаленными районами. Врачи в районных центрах зачастую перегружены, а доступ к узким специалистам и современным методам диагностики ограничен. Инициатива с сертификатом могла бы стать инструментом выравнивания этого дисбаланса.

Наиболее остро, помимо территориального неравенства, стоит проблема профилактики и ранней диагностики врожденных патологий. Пренатальный скрининг по ОМС — это хорошая база, но его возможности не безграничны.

Например, для уточнения диагноза или раннего выявления врожденных патологий плода часто требуются более углубленные исследования, в том числе дорогостоящие генетические тесты, неинвазивное пренатальное тестирование – анализ внеклеточных фрагментов ДНК плода в крови беременной женщины. Целевой сертификат мог бы покрывать оплату именно таких, жизненно важных, но дорогостоящих процедур. Такой подход позволяет снизить риски рождения детей с тяжелыми, несовместимыми с жизнью заболеваниями. Таким образом, инициатива работает на опережение проблем, а не на их ликвидацию.

Внедрение сертификата — это важный тактический ход. Стратегически же систему важно развивать в пользу пациенток в положении. Сертификат — это первый шаг к персонализации медицины, где пациент становится активным участником процесса, а не пассивным получателем услуги».